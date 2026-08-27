Tesoro, collocati Bot per complessivi 4,5 miliardi

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato nell'asta odierna BOT per l'intero ammontare complessivo di 4,5 miliardi di euro. Nel dettaglio, sono stati assegnati 2 miliardi di titoli a 12 mesi (vita residua 105 giorni) nella riapertura con scadenza 14 dicembre 2026 e rendimento medio del 2,472% oltre a 2,5 miliardi di titoli a 6 mesi (vita residua 151 giorni), scadenza 29 gennaio 2027 e rendimento medio del 2,607%.



La domanda è stata rispettivamente di 3,38 miliardi (rapporto di copertura di 1,69) e 4,13 miliardi (rapporto di copertura di 1,65).

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