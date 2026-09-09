Bankitalia, la crescita dei prestiti alle imprese accelera a luglio

I dati

(Teleborsa) - A luglio 2026 i prestiti al settore privato in Italia, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono aumentati del 3,5 per cento sui dodici mesi (3,3 nel mese precedente). Lo comunica la Banca d'Italia nella pubblicazione mensile "Banche e moneta".



I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,6 per cento (2,7 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1 per cento (3,2 in giugno).



I depositi del settore privato sono aumentati del 2,4 per cento (2,8 nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 5,6 per cento (6,0 nel mese precedente)



In luglio il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,81 per cento (3,95 nel mese precedente); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 29 per cento (19,9 nel mese precedente).



Il TAEG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,38 per cento (10,33 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,79 per cento (3,70 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,37 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,55 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69 per cento (0,67 nel mese precedente).

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