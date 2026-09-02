Bankitalia, indice Eurocoin è nettamente aumentato in agosto

(Teleborsa) - L'indice Eurocoin è nettamente aumentato in agosto, a 0,84 punti (da 0,54 in luglio). Lo comunica Banca d'Italia, spiegando che l'indicatore è stato sospinto dal miglioramento congiunto degli indicatori sulle attese di famiglie e imprese e dai buoni andamenti dei mercati finanziari.



L'Eurocoin fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal CEPR.

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