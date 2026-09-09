Milano 17:35
51.875 -0,58%
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Dow Jones 21:41
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,52% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 52.513,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,52% alle 19:30
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,52% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 52.513,24 punti.
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