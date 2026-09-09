Milano
17:35
51.875
-0,58%
Nasdaq
21:41
29.414
-0,32%
Dow Jones
21:41
52.472
-0,59%
Londra
17:35
10.670
-1,31%
Francoforte
17:35
25.576
-1,66%
Mercoledì 9 Settembre 2026, ore 21.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,52% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,52% alle 19:30
Il Dow Jones tratta a 52.513,24 punti
In breve
,
Finanza
09 settembre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,52% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 52.513,24 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,67% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,02%
Borsa: Andamento negativo per il Dow Jones, in flessione dello 0,82% alle 19:30
Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,21% alle 19:30
Argomenti trattati
USA
(376)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,59%
Altre notizie
Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,55% alle 19:30
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,12%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,15%
Borsa: Debole il Dow Jones, in flessione dello 0,13%
Guide
OPA, OPS e OPAS: guida alle offerte pubbliche. Come funzionano, differenze e regole
OPA, OPS e OPAS sono operazioni attraverso cui un soggetto propone agli azionisti di una società di cedere i propri titoli a condizioni già definite.
leggi tutto