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Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,15%
Il Dow Jones esordisce a 53.381,22 punti
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20 agosto 2026 - 15.33
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