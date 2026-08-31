Milano 31-ago
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Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
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Londra 28-ago
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Francoforte 31-ago
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Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,67% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 53.203,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,67% alle 19:30
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,67% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 53.203,18 punti.
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