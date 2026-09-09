Milano 14:42
51.635 -1,04%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:42
10.694 -1,09%
Francoforte 14:42
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Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,62%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.255,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,62%
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,62%, terminando gli scambi a 25.255,42 punti.
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