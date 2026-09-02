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Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,90%
L'Indice Hang Seng chiude a 25.082,23 punti
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02 settembre 2026 - 06.20
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In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa dell'1,90% e archivia la seduta a 25.082,23 punti.
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