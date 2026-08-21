Milano 10:25
52.936 +0,51%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:25
10.772 +0,22%
Francoforte 10:25
26.070 +0,33%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,06%)

Il DAX inizia gli scambi a 25.998,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,06%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,06%, a quota 25.998,95 in apertura.
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