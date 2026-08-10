Milano 10-ago
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Nasdaq 10-ago
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Dow Jones 10-ago
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Londra 10-ago
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Francoforte 10-ago
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,16%)

Il DAX inizia gli scambi a 26.360,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,16%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,16%, a quota 26.360,44 in apertura.
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