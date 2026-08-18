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Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,22%)

Il DAX scambia in avvio a 26.280,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,22%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,22%, dopo aver aperto a 26.280,86 punti.
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