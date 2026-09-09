Borse, spingono al rialzo titoli petroliferi con caro greggio

(Teleborsa) - Ottima giornata per il comparto petrolifero, he controbilancia il tono più debole del mercato, dio riflesso all'impennata del greggio oltre i 100 dollari al barile. L'indice FTSE Italia Energy avanza dello 0,74%, trainato da Eni che guadagna l'1,4%.



Sulle altre borse europee, avanza anche TotalEnergies con un progresso dell'1%, assieme alla finlandese Neste (+1,2%) e alla portoghese Galp Energia (+1,3%). Brillano Equinor e Repsol con incrementi di circa due punti, mentre Shell appare più composta (+0,66%)n e BP sale dell'1,5%.



Caso a parte Fortum , che evidenzia ad Helsinki un rialzo del 13%, dopo che la società energetica finlandese ha firmato un accordo di fornitura di lungo termine di energia nucleare con Google, assicurandosi decenni di entrate garantite.







Condividi

```