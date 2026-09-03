Quadro rialzista per TotalEnergies

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Apprezzabile rialzo per la compagnia petrolifera e del gas francese , tra i componenti del CAC40 , in guadagno dello 0,89% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, TotalEnergies è da comprare ai prezzi attuali pari a 78,3 Euro con stop loss individuato a quota 74,51 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```