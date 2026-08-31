Corre il greggio dopo nuovi attacchi reciproci USA-Iran, a Milano guidano i petroliferi

(Teleborsa) - Seduta in netto rialzo per il petrolio
in scia all'inasprimento delle tensioni in Medioriente.
Al momento, il future sul brent
corre con un +5,2% a 90,6 dollari
al barile mentre quello su WTI
sale del 2,7% a 85,6 dollari
.
Ad alimentare gli acquisti sull'oro nero sono in particolare gli attacchi americani contro due lanciamissili iraniani sull'isola di Larak
e la risposta di Teheran che ha lanciato
, in segno di rappresaglia, dei missili verso Aqaba e la base di Muwaffaq Salti, in Giordania, dove operano le forze statunitensi. Finora non sono stati registrati impatti significativi e quasi tutti i missili sono stati intercettati, secondo quanto dichiarato da un funzionario americano che ha confermato a Fox News l'attacco alle forze USA in Giordania.
L'attacco statunitense rappresenta la prima azione militare contro l'Iran da fine luglio
dopo che Trump ha preferito optare per una strategia orientata ad aumentare la pressione economica su Teheran e una nuova escalation delle tensioni rischierebbe di far aumentare i costi energetici e alimentare l'inflazione.
In scia al rialzo del greggio, si registrano acquisti diffusi sui titoli del comparto petrolifero ed energetico
. A Piazza Affari guidano il FTSE MIB
, Tenaris
(+2,4%), ENI
(+1,8%) e Saipem
(+1,2%). Guardando oltre i confini italiani, Repsol
guadagna il 2% a Madrid mentre, nel pre-market di Wall Street, Chevron
sale dell'1,8% e ExxonMobil
dell'1,1%.
A sostenere gli acquisti sulla società del Cane a Sei Zampe è anche l'annuncio che sta "collaborando con le controparti venezuelane
e con tutte le altre autorità coinvolte per sostenere il rilancio del settore energetico del Paese". Eni - si legge su Bloomberg - ha aggiunto di non essere ancora in grado di commentare i prossimi passi e che fornirà ulteriori dettagli una volta definiti.
A ciò si aggiunge la notizia che il colosso petrolifero italiano ha firmato
insieme a MIWEN (interamente controllata da YPF) e la compagnia petrolifera nazionale uruguaiana ANCAP, l'entrata ufficiale nel blocco esplorativo OFF-5 nell'offshore dell'Uruguay
, dopo aver ottenuto l'approvazione delle autorità uruguaiane.(Foto: drpepperscott230 / Pixabay)