Eventi e scadenze del 9 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 09/09/2026

Appuntamenti:

Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)

Evento Lega - A tua difesa. Verso la Finanziaria 2027 - Roma, Officine Farneto - Due giorni di confronto sulle principali priorità economiche e sociali in vista della prossima legge di bilancio, con focus su fisco, pensioni, casa, welfare, energia, infrastrutture e sostegno al sistema produttivo, con oltre 50 relatori tra membri del Governo, presidenti di categoria, sindaci, governatori e amministratori delegati delle grandi aziende partecipate. Interviene, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti (da martedì 08/09/2026 a mercoledì 09/09/2026)

Kickoff Roadshow 62ª edizione Oscar di Bilancio - Auditorium Ferrero del Campus SDA Bocconi – Parte il roadshow nazionale della 62ª edizione dell'Oscar di Bilancio, il prestigioso Premio dedicato al reporting, promosso da Borsa Italiana, Università Bocconi e FERPI, dal titolo "Tracciare il futuro. Il reporting al centro della Twin Transition"

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria presso la Deutsche Bundesbank a Berlino

Jefferies Global Industrials Conference 2026 - New York - Conferenza di Jefferies dedicata al settore industriale, con interventi e incontri tra il management di società internazionali e investitori su risultati, strategie e prospettive dei rispettivi gruppi (da mercoledì 09/09/2026 a giovedì 10/09/2026)

Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve

09:30 - NewPrinces - "La politica del fare a tutela del bambino" - Sabaudia - Evento organizzato da Plasmon (NewPrinces Group), durante il quale saranno affrontati i temi della nutrizione dell'infanzia. Interverranno Angelo Mastrolia (Presidente NewPrinces Group), Federico Eichberg (Capo di Gabinetto del MIMIT), Matteo Zoppas (Presidente ICE), Francesco Lollobrigida (Ministro MASAF), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Marcello Gemmato (Sottosegretario Ministero della Salute) e Luigi Scordamaglia (AD Filiera Italia)

11:00 - Istat - Ambiente urbano - Anno 2024

15:00 - "Batterie e piccoli RAEE nell'indifferenziato: può la tecnologia chiudere il gap della raccolta?" - Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano - Evento ospitato da Erion Energy ed Erion WEEE, per presentare i risultati dello studio "Soluzioni per la rimozione di batterie e piccoli RAEE dai rifiuti indifferenziati: tecnologie, costi e driver" realizzato da Erion con il Politecnico di Milano, dedicato alle soluzioni innovative da applicare negli impianti di trattamento per intercettare Rifiuti di Batterie e piccoli RAEE che oggi finiscono nel rifiuto indifferenziato

17:00 - CONSOB - Capital markets in Italy - Mid-year update 2026 - Webinar per la presentazione del Rapporto CONSOB Capital markets in Italy – Mid-year update 2026, che analizza le principali dinamiche dei mercati dei capitali italiani nel primo semestre 2026, con focus sul quadro macroeconomico e finanziario, sul private equity e private credit, sui mercati azionari e sull'evoluzione del mercato primario. Interverranno, tra gli altri, Nadia Linciano (Segretario Generale Consob) e Luca Filippa (Direttore Generale Consob)

19:00 - BCE - Christine Lagarde - Intervento di Christine Lagarde alla cena ufficiale della Deutsche Bundesbank a Berlino

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Cellularline - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione Semestrale

Esprinet - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2026

Inditex - Risultati di periodo

Magis - Assemblea: Costituzione di una riserva di patrimonio netto mediante destinazione di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti - prima convocazione

OPS Italia - Assemblea: Bilancio

Valtecne - Assemblea: L’Assemblea è chiamata a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata del relativo incarico, a nominare i consiglieri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a definirne il compenso - prima convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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