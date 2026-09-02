OPS Italia, dimesse anche i consiglieri Iana Permiakova e Rosalba Chielli

(Teleborsa) - OPS Italia , società italiana attiva nei servizi per l’energia e la telefonia, con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext

Milan, ha fatto sapere che Iana Permiakova e Rosalba Chielli hanno rassegnato, rispettivamente il 1° settembre e il 13 agosto, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione e da ogni altro incarico ricoperto in OPS Italia. Le dimissioni, ha aggiunto la società, hanno effetto immediato e sono motivate da ragioni personali.



Permiakova e Chielli non risultano titolari, sia direttamente che indirettamente, di azioni OPS Italia.



A seguito delle dimissioni intervenute tra i componenti del Cda, è venuta meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea e conseguentemente, l’intero Consiglio si intende decaduto, fermo restando che gli Amministratori cessati rimangono in

carica in regime di prorogatio, limitatamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli urgenti e indifferibili necessari a garantire la continuità dell’attività sociale.



Le dimissioni di Permiakova e Chielli si inseriscono nella situazione di decadenza dell’intero Cda e non modificano il regime di prorogatio nel quale il Consiglio permane sino alla sua ricostituzione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, nei limiti sopra indicati.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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