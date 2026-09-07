Eventi e scadenze: settimana del 7 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 07/09/2026

Appuntamenti:

IFA Berlin 2026 - Messe Berlin - Fiera leader mondiale dedicata a elettronica di consumo, home entertainment e smart home, con esposizione, conferenze e incontri B2B su innovazione e tecnologia (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Vicenzaoro September 2026 e T.Gold - Salone internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria, organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza con circa 1.300 espositori da 145 Paesi. Manifestazione di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader. L'edizione 2026 vedrà inoltre l'integrazione di T.Gold, evento dedicato a macchinari e tecnologie per la produzione orafa (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

UE - Riunione informale dei ministri dell'Agricoltura - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro irlandese dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Marina, Martin Heydon, e riunirà i ministri, la Commissione europea e alti funzionari per discutere le principali questioni relative al futuro dell'agricoltura europea, con particolare attenzione al ruolo dell'allevamento nell'agricoltura europea (da domenica 06/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

11:00 - LUISS - Cerimonia di Benvenuto alle Matricole - Viale Pola, Aula Magna Mario Arcelli, Roma - Tradizionale cerimonia di "Benvenuto alle Matricole" della Luiss, l'appuntamento che, ogni anno, segna l'ingresso ufficiale dei nuovi iscritti nella comunità Luiss, alla presenza dei Vertici dell'Ateneo, tra i quali il Rettore Paolo Boccardelli, il Direttore Generale Rita Carisano e il Presidente Giorgio Fossa e di ospiti d'eccezione

13:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a colazione con il Presidente della Repubblica di Estonia, Alar Karis

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro del Belgio - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro belga, Bart De Wever, a Palazzo Chigi

Borsa:

Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Aeroporto di Bologna - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione Semestrale

Osai Automation System - Assemblea: Approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2025 e la presentazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2025 in prima convocazione, e l’8 settembre 2026, per la eventuale seconda convocazione

Valsoia - CDA: Relazione Semestrale



Martedì 08/09/2026

Appuntamenti:

IFA Berlin 2026 - Messe Berlin - Fiera leader mondiale dedicata a elettronica di consumo, home entertainment e smart home, con esposizione, conferenze e incontri B2B su innovazione e tecnologia (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Vicenzaoro September 2026 e T.Gold - Salone internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria, organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza con circa 1.300 espositori da 145 Paesi. Manifestazione di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader. L'edizione 2026 vedrà inoltre l'integrazione di T.Gold, evento dedicato a macchinari e tecnologie per la produzione orafa (da venerdì 04/09/2026 a martedì 08/09/2026)

UE - Riunione informale dei ministri dell'Agricoltura - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro irlandese dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Marina, Martin Heydon, e riunirà i ministri, la Commissione europea e alti funzionari per discutere le principali questioni relative al futuro dell'agricoltura europea, con particolare attenzione al ruolo dell'allevamento nell'agricoltura europea (da domenica 06/09/2026 a martedì 08/09/2026)

Banca d'Italia - Indagini su alfabetizzazione finanziaria e competenze di finanza digitale in Italia: piccole imprese

Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)

Evento Lega - A tua difesa. Verso la Finanziaria 2027 - Roma, Officine Farneto - Due giorni di confronto sulle principali priorità economiche e sociali in vista della prossima legge di bilancio, con focus su fisco, pensioni, casa, welfare, energia, infrastrutture e sostegno al sistema produttivo, con oltre 50 relatori tra membri del Governo, presidenti di categoria, sindaci, governatori e amministratori delegati delle grandi aziende partecipate. Interviene, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti (da martedì 08/09/2026 a mercoledì 09/09/2026)

09:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Deposizione di due corone d'alloro da parte del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, presso Porta San Paolo e Parco della Resistenza in occasione dell'83° anniversario della Difesa di Roma

09:30 - Fashion Link Milano - The Buyer Journey - ADI Design Museum Milano - Evento di Fashion Link Milano "L'Osservatorio sul cambiamento dei processi d'acquisto e sul nuovo ruolo delle fiere" per approfondire l'evoluzione del percorso d'acquisto dei buyer internazionali e del contributo che le manifestazioni fieristiche possono dare nell'agevolare matching qualificati, sviluppo di nuovi mercati e relazioni commerciali strategiche. Tra gli interventi, Giovanni Bozzetti, Presidente Fondazione Fiera Milano

10:30 - INPS - Incontro tra Gabriele Fava e Thibaut Guilluy - Sede di France Travail, Parigi - Il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava, incontrerà il Direttore generale del servizio pubblico per l'impiego in Francia, Thibaut Guilluy. Parteciperanno anche il Direttore centrale Relazioni Internazionali INPS, Giuseppe Conte e il Direttore centrale Internal audit, Risk Management, Compliance e Antifrode INPS, Alessandro Romano

11:00 - Assogestioni - Mappa risparmio gestito trimestrale - Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 2° trimestre 2026, all'interno del talk video "The Big Picture" sulla piattaforma FR|Vision, che includerà un servizio con slide e grafici di commento alle principali evidenze, realizzato con il contributo dell’Ufficio Studi

15:00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema

17:30 - Briefing stampa Adobe Acrobat - Briefing stampa virtuale in occasione dell'annuncio del 9 settembre della prossima tappa fondamentale nell'evoluzione di Acrobat

Aziende:

Dexelance - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione Semestrale

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM - CDA: Relazione Semestrale

Gamestop - Risultati di periodo

Moltiply Group - CDA: Relazione Semestrale

Rt&L - Assemblea: Discussione e delibera su operazione di reverse take-over ai sensi dell’Art. 14 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e conseguenti - unica convocazione

Sabaf - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione Semestrale

Seco - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026

Tecma Solutions - Assemblea: Assemblea straordinaria, esclusivamente in modalità audio-video conferenza, in unica convocazione, alle ore 17.00



Mercoledì 09/09/2026

Appuntamenti:

Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)

Evento Lega - A tua difesa. Verso la Finanziaria 2027 - Roma, Officine Farneto - Due giorni di confronto sulle principali priorità economiche e sociali in vista della prossima legge di bilancio, con focus su fisco, pensioni, casa, welfare, energia, infrastrutture e sostegno al sistema produttivo, con oltre 50 relatori tra membri del Governo, presidenti di categoria, sindaci, governatori e amministratori delegati delle grandi aziende partecipate. Interviene, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti (da martedì 08/09/2026 a mercoledì 09/09/2026)

Jefferies Global Industrials Conference 2026 - New York - Conferenza di Jefferies dedicata al settore industriale, con interventi e incontri tra il management di società internazionali e investitori su risultati, strategie e prospettive dei rispettivi gruppi (da mercoledì 09/09/2026 a giovedì 10/09/2026)

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria presso la Deutsche Bundesbank a Berlino

Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

Kickoff Roadshow 62ª edizione Oscar di Bilancio - Auditorium Ferrero del Campus SDA Bocconi – Parte il roadshow nazionale della 62ª edizione dell'Oscar di Bilancio, il prestigioso Premio dedicato al reporting, promosso da Borsa Italiana, Università Bocconi e FERPI, dal titolo "Tracciare il futuro. Il reporting al centro della Twin Transition"

09:30 - NewPrinces - "La politica del fare a tutela del bambino" - Sabaudia - Evento organizzato da Plasmon (NewPrinces Group), durante il quale saranno affrontati i temi della nutrizione dell'infanzia. Interverranno Angelo Mastrolia (Presidente NewPrinces Group), Federico Eichberg (Capo di Gabinetto del MIMIT), Matteo Zoppas (Presidente ICE), Francesco Lollobrigida (Ministro MASAF), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Marcello Gemmato (Sottosegretario Ministero della Salute) e Luigi Scordamaglia (AD Filiera Italia)

11:00 - Istat - Ambiente urbano - Anno 2024

17:00 - CONSOB - Capital markets in Italy - Mid-year update 2026 - Webinar per la presentazione del Rapporto CONSOB Capital markets in Italy – Mid-year update 2026, che analizza le principali dinamiche dei mercati dei capitali italiani nel primo semestre 2026, con focus sul quadro macroeconomico e finanziario, sul private equity e private credit, sui mercati azionari e sull'evoluzione del mercato primario. Interverranno, tra gli altri, Nadia Linciano (Segretario Generale Consob) e Luca Filippa (Direttore Generale Consob)

19:00 - BCE - Christine Lagarde - Intervento di Christine Lagarde alla cena ufficiale della Deutsche Bundesbank a Berlino

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Cellularline - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione Semestrale

Esprinet - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2026

Inditex - Risultati di periodo

Magis - Assemblea: Costituzione di una riserva di patrimonio netto mediante destinazione di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti - prima convocazione

OPS Italia - Assemblea: Bilancio

Valtecne - Assemblea: L’Assemblea è chiamata a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata del relativo incarico, a nominare i consiglieri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a definirne il compenso - prima convocazione



Giovedì 10/09/2026

Appuntamenti:

Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)

Jefferies Global Industrials Conference 2026 - New York - Conferenza di Jefferies dedicata al settore industriale, con interventi e incontri tra il management di società internazionali e investitori su risultati, strategie e prospettive dei rispettivi gruppi (da mercoledì 09/09/2026 a giovedì 10/09/2026)

Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

10:00 - EBA - European Banking Authority - Riunione del Consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea (EBA)

11:00 - Istat - Nota sull’andamento dell’economia italiana - luglio e agosto 2026

11:30 - Firma protocollo d'intesa tra INPS e Aeronautica Militare - Sede dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Roma - Il Presidente INPS e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, gen. Antonio Conserva, firmeranno il protocollo d'intesa tra INPS e Aeronautica Militare per lo svolgimento delle attività di competenza del "Polo nazionale Aeronautica", istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano

14:00 - Camera dei Deputati - Audizione Malagò su crisi calcio italiano - Aula Commissione Cultura - La Commissione Cultura svolge l'audizione del presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), Giovanni Malagò, sulla crisi e le prospettive del calcio italiano

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria presso la Deutsche Bundesbank a Berlino e annuncio tassi

14:30 - Camera dei Deputati - Audizione Indire su intelligenza artificiale - Aula Commissione Cultura - La Commissione Cultura svolge l'audizione di rappresentanti dell’Indire sulle tematiche connesse all’uso dell’intelligenza artificiale fra gli studenti

15:45 - BCE - Pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche della BCE per l'area euro

17:00 - Columbia Threadneedle Inv.. - Mercati, tassi e Fed: i temi chiave in attesa del meeting di settembre - Webinar di Columbia Threadneedle Investments dal titolo "Mercati, tassi e Fed: i temi chiave in attesa del meeting di settembre" con l'analisi di Gene Tannuzzo (Responsabile reddito fisso globale) e Ed Al-Hussainy (Portfolio Manager) sulle sfide che la Federal Reserve si trova ad affrontare nel definire la politica monetaria per il resto del 2026

19:30 - Stellantis - Partecipazione alla Jefferies Global Industrials Conference - Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, parteciperà ad una "fireside chat" durante la Jefferies Global Industrials Conference di New York

21:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Napoli - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla partita inaugurale dei Campionati Europei di pallavolo maschile "Enel Cev Euro 2026" Italia-Svezia

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Adobe Systems - Risultati di periodo

Altea Green Power - CDA: Relazione Semestrale

Avio - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

B&C Speakers - Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call per la presentazione dei risultati (h 16.00) - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Bolognafiere - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata

Cy4Gate - CDA: Relazione Semestrale

El.En - CDA: Relazione Semestrale

EQUITA - CDA: Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2026

FNM - CDA: Relazione Semestrale

Garofalo Health Care - CDA: Relazione Semestrale

Immsi - CDA: Relazione Semestrale

Macy's - Risultati di periodo

Magis - Assemblea: Costituzione di una riserva di patrimonio netto mediante destinazione di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti - seconda convocazione

Oracle - Risultati di periodo

Orsero - CDA: Relazione Semestrale

SOL - CDA: Relazione Semestrale

SYS-DAT - CDA: Relazione Semestrale

Tecma Solutions - CDA: Approvazione e pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Toscana Aeroporti - CDA: Relazione Semestrale

Unidata - CDA: Relazione Semestrale

Valtecne - Assemblea: L’Assemblea è chiamata a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata del relativo incarico, a nominare i consiglieri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a definirne il compenso - seconda convocazione



Venerdì 11/09/2026

Appuntamenti:

Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)

Rating sovrano - Spagna - Fitch, S&P Global e Scope pubblicano la revisione del merito di credito

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Rating sovrano - Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Irlanda - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia

Rating sovrano - Paesi Bassi e Regno Unito - Scope pubblica la revisione del merito di credito

10:00 - Istat - Il mercato del lavoro - II Trimestre 2026

11:00 - Istat - Esportazioni delle regioni italiane | Gen.- Giu. 2026

12:00 - Istat - Bilancio demografico mensile P

Aziende:

Cembre - CDA: Relazione Semestrale

Eurotech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 giugno 2026

Indel B - CDA: Relazione Semestrale

Iniziative Bresciane - CDA: Relazione Semestrale

IRCE - CDA: Relazione Semestrale

Kroger - Risultati di periodo

Pharmanutra - CDA: Relazione Semestrale

Tamburi - CDA: Relazione Semestrale



Sabato 12/09/2026

Appuntamenti:

Cannes Yachting Festival - 49ª edizione del salone nautico internazionale guidato da Constance Brément, dedicato alla nautica da diporto, con oltre 700 imbarcazioni a vela e a motore da 5 a 50 metri, circa 680 espositori e numerose anteprime e innovazioni del settore, ospitato nei porti Vieux Port e Port Canto di Cannes (da martedì 08/09/2026 a domenica 13/09/2026)

Vertice BRICS 2026 - Il XVIII Vertice BRICS si svolge a Nuova Delhi, in India, che ha assunto la presidenza del gruppo dall'inizio dell'anno (da sabato 12/09/2026 a domenica 13/09/2026)



(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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