Milano 14:51
51.697 -0,92%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:52
10.701 -1,02%
Francoforte 14:51
25.637 -1,43%

Francoforte: performance negativa per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Hensoldt
Ribasso per Hensoldt, che presenta una flessione del 2,13%.
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