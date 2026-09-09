Francoforte: rosso per Hensoldt
(Teleborsa) - Sottotono Hensoldt, che passa di mano con un calo del 2,13%.
Lo scenario su base settimanale di Hensoldt rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro di medio periodo di Hensoldt ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 80,49 Euro. Primo supporto individuato a 79,05. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 81,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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