Francoforte: scambi negativi per Kion
(Teleborsa) - Ribasso per Kion, che presenta una flessione del 3,41%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Kion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,01%, rispetto a -0,25% del MDAX).
Le implicazioni di breve periodo di Kion sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 47,85 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 46,09. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 49,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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