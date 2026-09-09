Graduation Day, quasi 600 studenti Luiss Business School al PalaTiziano di Roma





(Teleborsa) - Quasi 600 studenti hanno partecipato aldelladedicato ai. La cerimonia si è tenuta per la prima volta al PalaTiziano di Roma e si è svolta davanti una platea di 2000 persone.“Auguro a tutti gli studenti che presto cominceranno un'attività professionale, di farla con serietà e con spirito positivo, superando le difficoltà, avendo sempre la testa sufficientemente alta per avere un orizzonte che cammina insieme a loro nella vita. - ha sottolineato il Presidente della Luiss Business School,, parlando a margine della cerimonia - Coloro che hanno successo sono quelli che sanno dare un senso alla propria esperienza di vita oltre che di lavoro. Sono persone che sanno vedere l'orizzonte. Spero che i ragazzi che oggi si diplomano con noi sappiano vivere questa responsabilità nel giusto modo, essendo dei veri leader e sapendo che i leader della società moderna non sono i leader solitari, non sono l'uomo solo al comando”.I neodiplomati arrivano dalle diverse aree dell’offerta Master della Scuola articolate indi specializzazione. tra cui: International Management, Financial Management, Digital Business Transformation, Gestione delle Risorse Umane e dei Progetti, Marketing Management, Management delle Imprese Creative e Culturali, Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale.“L’approccio che noi seguiamo alla Luiss Business School come modello formativo è molto esperienziale. E chiaro che riteniamo importantissimo per i nostri studenti costruire un set di conoscenze di base. - ha spiegato, Head of Specialized Master Luiss Business School - Ma il punto di forza su cui noi lavoriamo tantissimo è rappresentato dalle competenze di natura soft, cioè da un insieme di capacità che noi cerchiamo di inculcare nei nostri studenti e che permettano loro di saper cogliere i cambiamenti che nel contesto di riferimento si verificano in funzione di questi, saper adattare il loro sapere ai nuovi contesti sempre più mutevoli”.Dopo un anno di formazione d’aula improntata ale all’apprendimento esperienziale, gli studenti possono contare su una percentuale di collocazione nel mondo del lavoro che raggiunge il 100% entro due anni dal diploma, anche grazie al Career Service che li affianca sin dalle prime fasi del percorso.Durante il suo intervento dal palco il Deanha ricordato che “il futuro non è qualcosa che ci accade semplicemente, è qualcosa che costruiamo attraverso le politiche, le istituzioni e le strategie aziendali. Ma soprattuto attraverso le scelte che le persone compiono. Ed è qui che entrano in gioco gli studenti che oggi lasciano la Luiss Business School. Mi auguro che siano molto ambiziosi, così da costruire aziende di successo e creare innovazione, senza mai smettere di imparare perché le tecnologie cambieranno come anche i modelli di business e bisogna sempre sapersi mettere in discussione”.