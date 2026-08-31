AcadeMedia, crescita a doppia cifra nel quarto trimestre

(Teleborsa) - La società svedese AcadeMedia , attiva nel settore dell'education, ha annunciato positivi risultati trimestrali, riportando nel quarto trimestre dell'esercizio un fatturato di 5,66 miliardi di corone svedesi, in crescita del 10,6% rispetto all'anno precedente (+6% su base organica e includendo le acquisizioni).



L'EBIT operativo si è attestato a 666 milioni di SEK, rispetto ai 578 milioni di SEK dell'anno precedente, mentre l'EBITA adjusted è aumentato del 16,2% a 552 milioni di SEK dai 475 milioni di SEK precedenti. L'utile netto è risultato pari a 385 milioni di SEK, rispetto ai 321 milioni dell'anno precedente. L'EPS diluito è pari a a 4,01 SEK.



Il numero medio di studenti iscritti a scuole dell'infanzia, scuole dell'obbligo e scuole secondarie superiori è aumentato del 5,2% su base annua a quota 119.430. AcadeMedia ha segnalato che le iscrizioni per il prossimo anno accademico indicano una domanda stabile, con un aumento previsto di circa l'8% per raggiungere circa 122.100 bambini e studenti.

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