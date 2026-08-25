Alibaba, Jack Ma acquista azioni della società per oltre 600 milioni di dollari di Hong Kong

(Teleborsa) - Jack Ma
ha acquistato azioni Alibaba
nei giorni scorsi per un valore superiore a 600 milioni di dollari
di Hong Kong (76,5 milioni di dollari USA).
E' quanto riporta Bloomberg aggiungendo che la mossa del co-fondatore del colosso cinese si unisce a quella del presidente Joseph Tsai
che ha acquistato lunedì azioni per un valore di circa 81 milioni di dollari di Hong Kong
, mentre l'amministratore delegato Eddie Wu
ha acquisito una partecipazione per un valore di circa 39 milioni di dollari di Hong Kong.
Lunedì Alibaba ha raccolto 80 miliardi di dollari di Hong Kong
con l'emissione di nuove azioni per sostenere i suoi investimenti nell'intelligenza artificiale. L'operazione, il cui prezzo è stato scontato del 3,6% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì negli Stati Uniti, ha attirato una domanda da parte di investitori istituzionali quasi tre volte superiore all'offerta, secondo quanto riferito a Bloomberg da fonti vicine alla vicenda.