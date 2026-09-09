Il Settore utility italiano prosegue la serie di tre ribassi consecutivi (-0,74%)
(Teleborsa) - Si è mosso in territorio negativo il comparto utility in Italia, che è peggiore dell'EURO STOXX Utilities.
Il settore utility italiano ha chiuso a quota 48.840,04 in calo dello 0,74%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'indice Utilities dell'Area Euro che si ferma a quota 553,6, in prossimità della chiusura di ieri.
Nel listino principale, ribasso composto e controllato per Hera, che archivia la sessione in flessione del 2,21% sui valori precedenti.
Giornata fiacca per Italgas, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,26%.
Tra le mid-cap italiane, composto ribasso per Acea, in flessione dell'1,77% sui valori precedenti.
Chiusura negativa per ERG, con un ribasso dell'1,69%.
Seduta negativa per Alerion Clean Power, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,64%.
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