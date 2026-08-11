Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia (-0,72%), perde poco Italgas
(Teleborsa) - Scambi negativi per il settore utility italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 53.191,8, in diminuzione di 383,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities termina gli scambi in tono negativo a 578, dopo aver avviato la seduta a 581.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice utility, discesa moderata per Italgas, che chiude la giornata dell'11 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.
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