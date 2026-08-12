In flessione il comparto utility in Italia (-0,96%), flessione controllata per Acea
(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il settore utility italiano, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 52.683,6, in diminuzione dello 0,96% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'indice EURO STOXX Utilities che si ferma a quota 578.
Tra le mid-cap italiane, debole la giornata per Acea, che porta a casa un calo dello 0,66%.
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