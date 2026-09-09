IonQ Italia e Lutech uniscono le forze per accelerare l’adozione industriale delle tecnologie quantistiche

(Teleborsa) - IonQ Italia, la controllata italiana della multinazionale statunitense IonQ , leader globale nelle tecnologie quantistiche, e Lutech, azienda italiana leader nelle tecnologie digitali e nell’intelligenza artificiale, annunciano una collaborazione strategica. L’obiettivo è accelerare l’adozione industriale del quantum computing, della sicurezza quantistica, del quantum networking e del quantum sensing in Italia e nei principali mercati europei. L’accordo crea una piattaforma commerciale e industriale che combina tecnologie quantistiche di frontiera e capacità di integrazione, rendendo il quantum applicabile ai processi strategici delle imprese, delle Pubbliche Amministrazioni e delle infrastrutture critiche.



La collaborazione, della durata iniziale di 24 mesi, affronta una fase decisiva per il settore: la disponibilità di tecnologie sempre più avanzate deve tradursi in un’adozione effettiva, competenze diffuse e risultati verificabili. Le due aziende lavoreranno congiuntamente per definire roadmap, selezionare casi d’uso e sviluppare offerte che integrino soluzioni quantistiche superiori a qualsiasi soluzione classica. L’obiettivo è realizzare progetti pilota e soluzioni scalabili utilizzabili in ambienti di produzione per i mercati italiano ed europeo.



Al centro dell’accordo vi è la complementarità delle competenze delle due aziende. IonQ è leader nel quantum computing, quantum networking, sicurezza quantistica e quantum sensing. Lutech contribuisce con la propria conoscenza dei processi industriali, le capacità di system integration e competenze consolidate in intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity, HPC, data engineering, delivery e servizi gestiti. Questo approccio è concepito per integrare il quantum sia nei sistemi esistenti sia in quelli in fase di sviluppo, realizzando applicazioni estremamente veloci, precise, sicure e scalabili—risultati impossibili da ottenere con le tecnologie classiche.



"L’Italia possiede le competenze, il talento e la capacità industriale per svolgere un ruolo da protagonista nel Rinascimento Quantistico Europeo", ha dichiarato Marco Pistoia, CEO di IonQ Italia. "La nostra ambizione non è semplicemente portare in Italia tecnologie quantistiche sviluppate negli Stati Uniti, ma costruirle in Italia, insieme alle imprese, ai centri di ricerca e alla Pubblica Amministrazione, creando competenze, proprietà intellettuale, applicazioni e valore industriale nel nostro Paese. La collaborazione con Lutech unisce la leadership tecnologica di IonQ alle capacità di integrazione, alla conoscenza del mercato e alla presenza locale di Lutech, accelerando la trasformazione dell’innovazione quantistica in soluzioni concrete. La nostra visione è fare dell’Italia un secondo grande polo di innovazione per IonQ, creando un asse tecnologico italo-americano capace di contribuire allo sviluppo della prossima generazione di soluzioni quantistiche. In questo modo, l’Italia non sarà semplicemente un utilizzatore, ma un creatore di tecnologia quantistica".



"Il quantum sta entrando nella fase in cui la disponibilità tecnologica deve diventare capacità industriale e valore tangibile per le organizzazioni", ha dichiarato Giuseppe Di Franco, CEO di Lutech. "La collaborazione con IonQ Italia consente a Lutech di accompagnare imprese e istituzioni lungo un percorso progressivo, dalla quantum readiness alla sperimentazione fino all’adozione su larga scala, non solo mantenendo in Italia le competenze di integrazione, la responsabilità progettuale e le capacità di esecuzione, ma portando nel Paese anche la creazione e lo sviluppo di applicazioni quantistiche".



Per l’Italia, l’accordo rappresenta un modello di sovranità tecnologica aperta: accesso alle migliori tecnologie globali combinato con la capacità locale di selezionarle, integrarle, metterle in sicurezza e governarle. Per IonQ e per l’ecosistema statunitense, Lutech offre un canale industriale qualificato verso imprese, istituzioni e operatori di infrastrutture critiche in Italia e in Europa. Le attività di quantum computing riguarderanno settori strategici, tra cui servizi finanziari e assicurativi, energia e utilities, telecomunicazioni, manifattura, sanità e farmaceutica, trasporti, aerospazio e difesa, Pubblica Amministrazione, smart city e infrastrutture critiche.



La sicurezza rappresenta un’area prioritaria della collaborazione. IonQ e Lutech intendono supportare imprese e istituzioni nella valutazione della propria esposizione ai rischi dell’era post-quantistica e nella pianificazione di programmi progressivi di assessment, migrazione e sicurezza per dati, comunicazioni e infrastrutture strategiche. Allo stesso tempo, il quantum sensing può aiutare le aziende italiane a migliorare significativamente i propri processi attraverso orologi atomici, sensori quantistici, gravimetri, magnetometri, sistemi di navigazione e geolocalizzazione indipendenti dal GPS e apparecchiature medicali per diagnostica avanzata e non invasiva.



Queste iniziative si concentreranno inizialmente su Italia, San Marino, Città del Vaticano, Spagna, Portogallo, Svizzera, Germania, Francia e Regno Unito, con la possibilità di estendersi ad altri mercati europei e internazionali.

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