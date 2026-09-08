Cooperazione Italia-Grecia, Fincantieri al centro dell'accordo per due fregate alla marina ellenica

(Teleborsa) - Italia e Grecia hanno firmato oggi a Roma l'Accordo di attuazione relativo al trasferimento, attraverso Fincantieri , alla Marina ellenica di due fregate FREMM, Carlo Bergamini e Virginio Fasan, attualmente in servizio presso la flotta della Marina Militare.



L'Accordo di attuazione dà seguito al Memorandum of Cooperation e alla Declaration of Intent sottoscritti nel settembre 2025 e consolida ulteriormente i rapporti tra Italia e Grecia. L'operazione rappresenta per il Gruppo un apripista per ulteriori future opportunità e nuove strategie di collaborazione. Le due unità, progettate e costruite da Fincantieri per la Marina Militare, rappresentano una delle espressioni più avanzate delle capacità tecnologiche e industriali del Gruppo



"L'avanzamento del percorso di trasferimento apre inoltre nuove opportunità di sinergie industriali tra Fincantieri e il sistema industriale greco, con ricadute nelle attività lungo la filiera - ha commentato l'AD Pierroberto Folgiero - L'ingresso delle FREMM nella Marina ellenica costituisce inoltre un primo passo verso una più ampia integrazione di competenze, tecnologie e capacità industriali tra i Paesi che adottano la piattaforma, con condivisione di conoscenza e sviluppo di ulteriori evoluzioni tecnologiche".

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