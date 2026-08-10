UE approva aiuto di Stato danese da 84 milioni di euro per capacità produttiva cleantech
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un programma danese da 84 milioni di euro (629 milioni di corone danesi) a sostegno della capacità produttiva di tecnologie pulite (cleantech), in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal.
Il programma sarà aperto a tutte le imprese che effettuano investimenti che aumentano la capacità produttiva per la realizzazione di alcune delle tecnologie net-zero, nonché per la produzione dei principali componenti specifici di tali tecnologie. Comprende anche aiuti per la produzione di materie prime critiche correlate, nuove o recuperate, necessarie per i prodotti finali o i principali componenti specifici. Nell'ambito del programma, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette. Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2026.
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