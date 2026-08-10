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UE approva aiuto di Stato danese da 84 milioni di euro per capacità produttiva cleantech

Economia, Sostenibilità
UE approva aiuto di Stato danese da 84 milioni di euro per capacità produttiva cleantech
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un programma danese da 84 milioni di euro (629 milioni di corone danesi) a sostegno della capacità produttiva di tecnologie pulite (cleantech), in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal.

Il programma sarà aperto a tutte le imprese che effettuano investimenti che aumentano la capacità produttiva per la realizzazione di alcune delle tecnologie net-zero, nonché per la produzione dei principali componenti specifici di tali tecnologie. Comprende anche aiuti per la produzione di materie prime critiche correlate, nuove o recuperate, necessarie per i prodotti finali o i principali componenti specifici. Nell'ambito del programma, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette. Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2026.
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