Unioncamere e AI4I: alleanza per l’AI nelle PMI italiane

(Teleborsa) - Dalla sperimentazione territoriale a un'infrastruttura nazionale per l’adozione tecnologica. Unioncamere e Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) hanno firmato il Protocollo d'Intesa che avvia una collaborazione strategica per accompagnare le micro, piccole e medie imprese nell'adozione dell'Intelligenza Artificiale attraverso la rete delle Camere di commercio. L'accordo definisce un modello operativo condiviso, che potrà essere adottato sull'intero territorio nazionale, valorizzando il ruolo delle Camere di commercio e dei Punti Impresa Digitale (PID) come canale privilegiato di accesso all'innovazione delle Pmi e quello di AI4I quale soggetto nazionale di riferimento per la ricerca industriale, la qualificazione dell'offerta e il matching tra domanda e offerta di Intelligenza Artificiale.



"Grazie alla collaborazione e al know-how dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, nei prossimi mesi i Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio affiancheranno le PMI anche nell’adozione dell’IA", evidenzia Andrea Prete, Presidente di Unioncamere. "L’offerta dei PID, che fino ad oggi hanno già supportato oltre un milione di imprese attraverso percorsi di informazione e formazione, si rafforza ulteriormente. Il nostro obiettivo è rendere questa tecnologia accessibile a tutto il tessuto produttivo, consentendo anche alle realtà meno strutturate di coglierne pienamente le opportunità".



"AI Match ci ha confermato che l’adozione dell’Intelligenza Artificiale da parte delle PMI può essere aiutata con un processo strutturato, scalabile e replicabile. Al centro di questo modello c'è SUK, il System for User Knowledge sviluppato da AI4I, che struttura un ecosistema nazionale di incontro tra bisogni di innovazione e capacità produttiva. AI4I agisce come pivot di questo ecosistema, mettendo a sistema competenze scientifiche e ingegneristiche, capacità di valutazione e formazione, con una rete dei provider qualificati, per accompagnare le imprese lungo l'intero percorso di adozione. L’accordo con Unioncamere, che sviluppa su scala nazionale l’esperienza pilota disegnata grazie alla collaborazione con Camera di Commercio di Torino, consente oggi di mettere questo modello a disposizione del sistema camerale ". Lo ha dichiarato Fabio Pammolli, Presidente di AI4I.



Il Protocollo dà vita a una collaborazione pluriennale che prevede attività di formazione, assessment tecnologico, iniziative territoriali di AI Match, percorsi di co-progettazione e sviluppo. Tutto valorizzando la piattaforma SUK (System for User Knowledge) di AI4I e accompagnando le piccole imprese dalla comprensione dei bisogni fino all'implementazione delle soluzioni. Il modello potrà essere declinato nei diversi contesti territoriali mantenendo una metodologia comune e strumenti condivisi, con l'obiettivo di accelerare la diffusione dell'Intelligenza Artificiale nel sistema produttivo italiano e rafforzare la competitività delle PMI.



Alla base del Protocollo c'è un principio di forte complementarità istituzionale. AI4I mette a disposizione competenze scientifiche, capacità di qualificazione tecnologica, ricerca applicata e il marketplace SUK, mentre Unioncamere, insieme alle Camere di commercio, a Dintec e alla rete dei PID, assicura la capacità di raggiungere il tessuto produttivo e accompagnare le imprese lungo il percorso di adozione dell'Intelligenza Artificiale. Il risultato è una filiera nazionale del trasferimento tecnologico che unisce ricerca, innovazione e prossimità territoriale in un unico modello operativo.



Il primo banco di prova di questo modello innovativo di stimolo alla creazione di un ecosistema nazionale di adozione dell’innovazione da parte delle PMI è stato AI Match Torino, il progetto promosso da AI4I e dalla Camera di commercio di Torino, realizzato con Fondazione Piemonte Innova, che si conclude in questi giorni con la selezione dei venti progetti che accederanno alla fase di implementazione.



SUK (System for User Knowledge), è l’ecosistema nazionale sviluppato da AI4I, che raccoglie soluzioni di Intelligenza Artificiale messe a punto da piccoli produttori italiani, qualifica i provider sulla base di criteri tecnici e industriali e individua, per le imprese utilizzatrici, i partner più coerenti con gli obiettivi del progetto. Oggi la piattaforma raccoglie circa 140 provider qualificati e 186 soluzioni di Intelligenza Artificiale distribuite lungo l'intera catena del valore aziendale, mettendo a disposizione delle imprese un ecosistema tecnologico già validato e immediatamente attivabile.





























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