Ecogest, nuovo bond da 3 milioni per accelerare espansione in Nord America

(Teleborsa) - Ecogest, azienda italiana specializzata nella manutenzione del verde stradale e autostradale, ha perfezionato una nuova emissione obbligazionaria da 3 milioni di euro, portando a 8 milioni di euro le risorse complessivamente raccolte sul mercato dei capitali in poco più di un mese. Il nuovo bond, della durata di sei anni, segue quello da 5 milioni di euro interamente sottoscritto da Riello SGR Investimenti ed è stato emesso nell'ambito del programma "Basket Bond Emilia-Romagna", promosso da Cassa Depositi e Prestiti e BPER Banca con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.



Le risorse saranno destinate al consolidamento delle attività di Ecogest sul mercato italiano e, soprattutto, all'accelerazione del piano di sviluppo internazionale del Gruppo in Nord America, con l'obiettivo di rafforzare la presenza in Canada - dove la società opera come unico player italiano specializzato nel settore - e proseguire l'espansione negli Stati Uniti, dove è attiva in Delaware dal luglio 2025 e, da poche settimane, anche in Virginia.



"La nuova emissione rappresenta un'ulteriore conferma della solidità del nostro progetto industriale e della capacità di Ecogest di accedere a strumenti finanziari evoluti per sostenere la crescita", ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest S.p.A. "In poco più di un mese abbiamo raccolto complessivamente 8 milioni di euro attraverso due operazioni obbligazionarie: risorse importanti, che ci consentiranno di consolidare la nostra posizione nel mercato italiano e, soprattutto, di accelerare lo sviluppo delle società controllate in Nord America".

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