Svizzera vuole rafforzare capacità di difesa dell'esercito con deterioramento sicurezza globale

(Teleborsa) - Il Consiglio federale della Svizzera ha avviato la procedura di consultazione concernente le modifiche della legge militare (LM) e dell'organizzazione dell'esercito (OE). Il progetto "rafforza la capacità di difesa dell'esercito alla luce del deterioramento della situazione della sicurezza", si legge in una nota.



Il Consiglio federale crea in particolare le basi giuridiche per la nuova struttura di condotta dell'esercito, attuando in tal modo un elemento centrale delle sue linee guida per la difesa. Sono inoltre previsti servizi d'istruzione all'estero obbligatori anche per i militari di milizia, una migliore protezione dell'esercito dallo spionaggio e dal sabotaggio nonché una base giuridica per svolgere progetti pilota al fine di testare nuovi modelli d'istruzione e di servizio.



Scendendo nei dettagli, l'esercito sarà costituito dal capo dell'esercito, appoggiato dallo Stato maggiore dell'esercito, dalla Gestione dell'istruzione e istruzione dei quadri, dal Comando Operazioni, dalle Forze terrestri, dalle Forze aeree, dal Comando Ciber nonché dal Comando Supporto. Il capo dell'esercito (o, in caso di difesa, un comandante in capo dell'esercito eletto dall'Assemblea federale) è responsabile della condotta strategico-militare, dello sviluppo delle forze armate, della dottrina e dei compiti trasversali dell'esercito. Ora gli saranno direttamente subordinate anche le Forze terrestri e le Forze aeree.



(Foto: Marco Pregnolato su Unsplash)

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