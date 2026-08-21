Madrid: nuovo spunto rialzista per Banco Santander

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola , che avanza bene dell'1,90%.



La tendenza ad una settimana di Banco Santander è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico dell' istituto di credito spagnolo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,33 Euro con tetto rappresentato dall'area 12,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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