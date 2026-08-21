Madrid: nuovo spunto rialzista per Banco Santander
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene dell'1,90%.
La tendenza ad una settimana di Banco Santander è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico dell'istituto di credito spagnolo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,33 Euro con tetto rappresentato dall'area 12,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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