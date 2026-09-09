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MPS, cooptati due nuovi consiglieri

Banche, Finanza
MPS, cooptati due nuovi consiglieri
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha proceduto, con l'approvazione del collegio sindacale, alla nomina per cooptazione degli amministratori non esecutivi Gianluca Brancadoro (indipendente) e Alessandro Caltagirone (non indipendente).

Tale nomina è avvenuta in sostituzione di due consiglieri indipendenti, entrambi nominati dall'assemblea del 15 aprile 2026 e tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, giunta seconda per numero di voti.

I nuovi consiglieri rimarranno in carica sino alla prossima assemblea dei soci che sarà chiamata a pronunciarsi in merito alla relativa conferma.
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