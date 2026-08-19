Lovaglio (MPS) avrebbe allo studio OPS su Banco BPM e Banca Generali

Rumors spingono azioni Banca Generali (+2,11%)

(Teleborsa) - Il risiko bancario continua a tenere alta l'attenzione degli operatori di Borsa anche sotto il caldo torrido di agosto e con un mercato distratto e dai volumi sottili. Protagonisti della seduta sono ancora Monte dei Paschi di Siena e le due realtà più promettenti Banco BPM e Banca Generali .



Il Ceo di Banca MPS, Luigi Lovaglio, stando alle indiscrezioni de Il Sole 24 Ore, starebbe studiano una doppia OPS su Banco BPM e su Banca Generali, offrendo al mercato un'alternativa rispetto alla prospettata OPAS di Intesa Sanpaolo in coordinamento con Unipol . Dell'operazione non sarebbe ancora a conoscenza il CdA di MPS, ma la sua convocazione sarebbe imminente. Si parla addirittura di domani.



Nel frattempo, Lovaglio starebbe mettendo a punto gli "ultimi ritocchi" per presentare al Board le due operazioni alternative all'Opas di Intesa.



Banca Generali, intanto, non commenta le indiscrezioni di stampa relative all'ipotesi di OPS da parte di MPS, che invece sembrano stuzzicare il mercato. La speculazione sta infatti spingendo il titolo Banca Generali, che oggi guadagna il 2,11% in Borsa. I volumi sono comunque sotto la media per 116.094.







Condividi

```