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MPS, fonti: offerte su Banco BPM e Banca Generali avanti nei tempi previsti

Banche, Finanza
MPS, fonti: offerte su Banco BPM e Banca Generali avanti nei tempi previsti
(Teleborsa) - Le due offerte pubbliche di scambio (OPS) annunciate da Banca Monte dei Paschi di Siena su Banco BPM e su Banca Generali procedono come da programma. Lo affermano fonti vicine a Siena, precisando che "tutto procede secondo i tempi previsti".

Nel pomeriggio, in merito alle interlocuzioni di Intesa Sanpaolo con la Consob sull'OPAS su MPS, fonti vicine al dossier avevano fatto sapere che, relativamente alle due OPS annunciate dall'istituto senese, non sarebbe da escludere che "possano subire rallentamenti e sospensioni".
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