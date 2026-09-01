MPS, fonti: offerte su Banco BPM e Banca Generali avanti nei tempi previsti

(Teleborsa) - Le due offerte pubbliche di scambio
(OPS) annunciate da Banca Monte dei Paschi di Siena
su Banco BPM
e su Banca Generali
procedono come da programma. Lo affermano fonti vicine a Siena, precisando che "tutto procede secondo i tempi previsti
".
Nel pomeriggio, in merito alle interlocuzioni di Intesa Sanpaolo
con la Consob sull'OPAS su MPS, fonti vicine al dossier avevano fatto sapere
che, relativamente alle due OPS annunciate dall'istituto senese, non sarebbe da escludere che "possano subire rallentamenti e sospensioni
".