Milano 15:05
51.785 -0,75%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 15:05
10.724 -0,81%
Francoforte 15:05
25.669 -1,30%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi guadagna l'1,28% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 287.818,97 punti.
Condividi
```