Milano 17:35
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Nasdaq 21:23
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Dow Jones 21:23
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Londra 17:35
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Prezzi consumo Italia (YoY) in luglio

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Prezzi consumo Italia (YoY) in luglio
Italia, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +2,9%, in calo rispetto al precedente +3% (la previsione era +2,8%).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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