Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 21:24
29.765 +0,81%
Dow Jones 21:24
53.822 +0,06%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Prezzi consumo USA (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo USA (YoY) in luglio
USA, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +3,4%, in calo rispetto al precedente +3,5% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```