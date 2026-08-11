Quadro rialzista per Moncler
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Apprezzabile rialzo per l'azienda nota per i piumini, tra i componenti del FTSE MIB, in guadagno dello 0,79% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 51,06 Euro, con stop loss posto a quota 49,04 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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