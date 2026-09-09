Safety21 si rafforza nell'enforcement e riscossione con l'acquisto di Nivi

(Teleborsa) - Safety21, piattaforma GovTech italiana attiva nei servizi end-to-end di enforcement e sicurezza stradale, ha raggiunto un accordo vincolante, attraverso la propria controllata GeFiL, per l'acquisizione del 100% di Nivi, società fiorentina operativa da 65 anni nella gestione e nel recupero dei crediti per pubbliche amministrazioni e concessionarie autostradali.



Le competenze di Nivi nella riscossione internazionale - spiega una nota - integrano e completano la catena del valore del Gruppo, che copre oggi l'intero ciclo dell'enforcement — dalla rilevazione delle violazioni con la piattaforma proprietaria TitanO alla gestione, notifica e riscossione delle sanzioni, in Italia e all'estero — a beneficio delle oltre 700 amministrazioni locali servite.



Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro fine anno ed è subordinato al rilascio delle approvazioni da parte delle autorità competenti. Sino a tale data, le due società continueranno a essere gestite in piena autonomia ed indipendenza operativa.











(Foto: Radission US su Unsplash)

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