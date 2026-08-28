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EssilorLuxottica avvia buy back per massime 5 milioni di azioni

Finanza
EssilorLuxottica avvia buy back per massime 5 milioni di azioni
(Teleborsa) - EssilorLuxottica annuncia il lancio di un programma di acquisto di azioni proprie che riflette "la fiducia della società nella sua capacità di creare valore e nelle sue prospettive di lungo periodo".

Per attuare il programma di acquisto, la società ha dato mandato a un intermediario specializzato per l'acquisto di un massimo di 5.000.000 azioni EssilorLuxottica, da effettuare, a seconda delle condizioni di mercato, a partire da oggi 28 agosto.

EssilorLuxottica lancia questo programma di acquisto di azioni proprie in conformità alla diciannovesima risoluzione deliberata dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2026.
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