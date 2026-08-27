Sesa, via libera dell'assemblea al bilancio e al dividendo di 1,33 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Sesa ha approvato il bilancio d'esercizio al 30 aprile 2026 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 1,33 euro per azione, in crescita del 33% rispetto all’esercizio precedente, con pagamento a partire dal 23 settembre 2026 e stacco cedola il 21 settembre 2026 (record date 22 settembre 2026).



I soci ha, tra l'altro, approvato il rinnovo dell’autorizzazione, all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni. L'autorizzazione riguarda l’acquisto, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie Sesa, prive di valore nominale, non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e per un controvalore massimo di 20 milioni.



In attuazione della delibera assembleare di acquisto azioni proprie assunta in data odierna, il consiglio di amministrazione ha deliberato l'avvio di un primo programma di acquisto di azioni proprie del valore di 5 milioni, che verrà eseguito, attraverso un intermediario specializzato e nel rispetto delle regolamentazioni applicabili vigenti, a partire dal 27 agosto 2026.

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