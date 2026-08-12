eToro si rafforza negli USA con l'acquisto di TradeZero per 231 milioni di dollari

(Teleborsa) - eToro , società israeliana quotata sul Nasdaq e attiva nel social trading e negli investimenti multi-asset, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di TradeZero, una società di brokeraggio online focalizzata sul mercato statunitense e rivolta ai trader attivi.



Secondo i termini dell'accordo, eToro prevede che il corrispettivo complessivo dell'acquisizione possa arrivare fino a 231 milioni di dollari, composto da una parte cash e fino a 2,5 milioni di nuove azioni ordinarie di Classe A della società, soggetto ad alcuni consueti aggiustamenti del prezzo di acquisto. Negli ultimi dodici mesi al 30 giugno 2026, TradeZero ha generato circa 80 milioni di dollari di ricavi, con un margine lordo dell'81%.



TradeZero viene descritta come "un'attività altamente complementare che rafforza la presenza di eToro negli Stati Uniti". Fondata nel 2015, TradeZero porta con sé piattaforme di trading di nuova generazione, un'infrastruttura globale di broker-dealer, una comunità di trader altamente coinvolta, oltre all'accesso al mercato canadese.



"L'annuncio di oggi rappresenta un passo importante nella costruzione del nostro business negli Stati Uniti - ha dichiarato Yoni Assia, cofondatore e CEO di eToro - TradeZero ha costruito un'attività di successo, con tecnologie distintive, un'infrastruttura broker-dealer e una comunità di trader altamente coinvolta. Questa combinazione ci offre un percorso più rapido per lanciare nuovi prodotti per i clienti statunitensi e rafforza la nostra offerta. Insieme, potremo innovare più velocemente mentre continuiamo a costruire la super-app finanziaria globale per la prossima generazione di utenti".







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