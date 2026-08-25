First Point, esercitata integralmente la greenshoe

(Teleborsa) - First Point , solution provider italiano attivo nei settori delle telecomunicazioni e dell'Information & Communication Technology, specializzato nella fornitura di soluzioni integrate per la clientela business, comunica che oggi il Global Coordinator Integrae SIM ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe per complessive 120.000 azioni ordinarie di proprietà degli azionisti di riferimento Andrea Scarabelli e Daniele Montorsi.



Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della greenshoe è pari a 1,00 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento delle azioni ordinarie della società, per un controvalore complessivo di 120.000 euro.



A seguito dell'esercizio integrale della greenshoe, il flottante, calcolato sulle azioni ordinarie, è pari al 24,52% mentre il capitale è rappresentato da 4.880.500 azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, di cui 4.080.500 azioni ordinarie quotate e 800.000 azioni

a voto plurimo.

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