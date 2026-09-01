Eventi e scadenze dell'1 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 01/09/2026

Appuntamenti:

XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)

G20 - Leaders’ Summit - La riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 si terrà ad Asheville in Nord Carolina, sotto la Presidenza statunitense del G20. Parteciperà, tra gli altri, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Pietro Cipollone (da lunedì 31/08/2026 a martedì 01/09/2026)

Auto - Immatricolazioni di agosto a cura del Ministero dei Trasporti

UE - Riunione informale dei ministri della Difesa - Wicklow - La riunione è ospitata dal Ministro della Difesa irlandese, Helen McEntee, in collaborazione con l'Alta Rappresentante/Vicepresidente dell'Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas. L'incontro offre ai Ministri della Difesa l'opportunità di confrontarsi in un contesto riservato, scambiandosi opinioni e preparando le prossime decisioni relative alla Politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE. Segue conferenza stampa

UE - Riunione informale dei ministri degli Affari esteri - Gymnich - Wicklow - Le riunioni dei ministri degli Esteri dell'UE nel formato Gymnich si svolgono ogni sei mesi e hanno un carattere informale. L'incontro è organizzato dal Ministro della Difesa irlandese, Helen McEntee, insieme all'Alta Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas. Segue conferenza stampa (da martedì 01/09/2026 a mercoledì 02/09/2026)

16:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Acciaierie Valbruna - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo dedicato alle Acciaierie Valbruna. Previsto un giro tavolo per gli operatori

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Dell Technologies - Risultati di periodo

ITway - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - prima convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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