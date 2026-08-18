Ardian valuta la cessione di Swissbit: UBS cerca un acquirente per il gioiello tech svizzero

(Teleborsa) - Ardian starebbe valutando la vendita di Swissbit, società svizzera specializzata in soluzioni di storage e sicurezza dei dati per applicazioni industriali e infrastrutture tecnologiche. Secondo quanto riferito da Bloomberg, citando persone a conoscenza della situazione, la società di private equity starebbe lavorando con UBS per sondare l’interesse di potenziali acquirenti.



Swissbit potrebbe essere valutata diversi miliardi di dollari, sulla base di utili annuali di circa 250 milioni di dollari. Le discussioni sono comunque ancora nelle fasi iniziali e non vi è certezza che Ardian decida effettivamente di procedere con la vendita. I rappresentanti di Ardian e UBS hanno rifiutato di commentare.



Con sede a Bronschhofen, in Svizzera, Swissbit sviluppa dispositivi hardware e prodotti per la sicurezza destinati a infrastrutture industriali e tecnologiche. A differenza dei produttori di memorie flash per il mercato consumer, l’azienda realizza dispositivi progettati per funzionare in condizioni ambientali estreme e dispone di uno stabilimento per la produzione di semiconduttori ed elettronica a Berlino.



Swissbit è stata fondata nel 2001 attraverso un management buyout della divisione memorie di Siemens AG. Ardian ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella società nel 2020.









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