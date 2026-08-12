Difesa, l'Estonia riceve il primo pagamento SAFE di 351,6 milioni di euro

(Teleborsa) - L'Estonia ha ricevuto il primo pagamento di 351,6 milioni di euro nell'ambito dello strumento di difesa SAFE, pari al 15% della sua assegnazione totale di 2,3 miliardi di euro.



SAFE è uno strumento finanziario da 150 miliardi di euro che eroga prestiti agli Stati membri. Finanzia principalmente l'acquisto congiunto di munizioni, missili, sistemi di difesa aerea e sistemi di combattimento terrestri prodotti all'interno dell'UE. Fa parte del piano ReArm Europe/Readiness 2030 della Commissione europea, che mira a sbloccare oltre 800 miliardi di euro di investimenti nella difesa in tutta l'Unione europea.



"Con questo primo pagamento SAFE, stiamo aiutando l'Estonia ad accelerare gli investimenti chiave nel settore della difesa e a rafforzare la sua prontezza operativa e la sua resilienza - ha commentato Andrius Kubilius, Commissario per la Difesa e lo Spazio - Ci stiamo muovendo con rapidità e decisione per aiutare gli Stati membri sul fianco orientale dell'UE. SAFE mira a consentire agli Stati membri di investire più velocemente, di effettuare acquisti in modo più efficace e di rafforzare la base industriale europea della difesa".

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