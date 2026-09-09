Milano 15:07
51.765 -0,79%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 15:07
10.720 -0,85%
Francoforte 15:07
25.662 -1,33%

TIM, il Cda apprezza il miglioramento dell'offerta da parte di Poste

Finanza
TIM, il Cda apprezza il miglioramento dell'offerta da parte di Poste
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia, preso atto di quanto comunicato da Poste Italiane il 7 settembre scorso, rileva con favore il miglioramento del corrispettivo mediante il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a 0,30 euro per ciascuna azione ordinaria TIM portata in adesione all'offerta.

Inoltre, ha preso atto della rinuncia da parte di Poste alla condizione soglia avente ad oggetto il raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di TIM.

Restano ferme le ulteriori considerazioni già enunciate nel proprio comunicato sull'offerta e approvato il 18 luglio.
Condividi
```