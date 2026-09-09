TIM, il Cda apprezza il miglioramento dell'offerta da parte di Poste

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia
, preso atto di quanto comunicato
da Poste Italiane
il 7 settembre scorso, rileva con favore
il miglioramento del corrispettivo mediante il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a 0,30 euro
per ciascuna azione ordinaria TIM portata in adesione all'offerta.
Inoltre, ha preso atto della rinuncia da parte di Poste alla condizione soglia
avente ad oggetto il raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee di TIM.Restano ferme le ulteriori considerazioni
già enunciate nel proprio comunicato sull'offerta e approvato il 18 luglio.