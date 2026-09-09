Milano 15:08
51.761 -0,80%
Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
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Londra 15:08
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Francoforte 15:08
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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 4 settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 4 settembre
USA, Richieste mutui nella settimana del 4 settembre su base settimanale (WoW) -2,7%, in calo rispetto al precedente +0,8%.
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